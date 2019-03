Neustadt

Auf Wartezeiten Richtung Innenstadt müssen sich Autofahrer in der nächsten Woche einrichten: Die Einmündung Königsberger Straße in die landwehrwird voraussichtlich drei Tage voll gesperrt, teilt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue mit. Der Schmutzwasserkanal der Kreisstraße wird erneuert, der Kanalschacht liegt mitten im Kreuzungsbereich. Ein- und Ausfahrten in die Königsberger Straße sind deswegen während dieser Zeit nicht möglich. Die Arbeiten sollen Montag, 25. März, beginnen und laut Planung drei Tage dauern.

Der Verkehr auf der Landwehr soll in dieser Zeit mit einer Ampel geregelt werden, die von einem Sicherheitsposten individuell im Handbetrieb gesteuert wird, um einen Rückstau durch die Bahnunterführung bis zur Kreuzung Nienburger Straße und Wunstorfer Straße zu vermeiden.

Wer dem Stau ausweichen will, kann die Verbindung Am Kuhlager und Memeler Straße nutzen, um zur Nienburger Straße und von dort aus zur B-6-Auffahrt Himmelreich zu gelangen. Als alternative Strecke Richtung Wunstorfer Straße kann die Siemensstraße dienen. Betroffen seien rund 14.000 Fahrzeuge täglich, sagt Gleue – so viele seien im Schnitt auf dieser Höhe der Landwehr unterwegs.

Von Mirko Bartels