Nach der Verkündung des Netzbetreibers Tennet, dass die geplante Stromautobahn Suedlink durch den westlichen Teil der Region Hannover führen soll, zeigen sich die Bürgermeister der betroffenen Städte bestürzt.

„Wir sind sehr überrascht“, sagte Nadine Schley, Sprecherin von Neustadt. „Uns wurde signalisiert, dass es die Osttrasse wird. Warum jetzt diese Rolle-Rückwärts vollzogen wird, weiß hier niemand.“

Bei dem derzeitigen Verlauf der Trasse komme Tennet an mehreren Stellen in Neustadt in Konflikt mit dem Naturschutz, sagte Schley. Die Stromautobahn würde nach der Planung mehrere Flussauen durchlaufen, sowie ein Gebiet an der Leine kreuzen, in dem der sogenannte Kiemenfußkrebs ansässig ist.

„Es dürfte schwierig werden“

Außerdem liege auf dem Weg eine alte Müllkippe bei Wulfelade, die „nicht unbedingt angebohrt werden sollte“. Nach momentanen Kenntnissen führe die Trasse zudem zwischen dem Ort Otternhagen und dem geplanten Neubau des Friedrich-Löffler-Instituts hindurch. „Der Korridor ist sehr eng“, sagte Schley. „Es dürfte schwierig sein, an dieser Stelle die Abstandsregelungen einzuhalten.“

Es sei jetzt Aufgabe von Tennet, gute Argumente zu finden und mit den Bürgern darüber zu reden. „Noch gab es hier keine Bürgerinitiative wie in Garbsen“, sagte Schley. Damit das so bleibe, müsse Tennet die Anwohner gut informieren.

Am Abend will das Unternehmen Tennet Bürgermeister und Landräte über das weitere Verfahren und die Möglichkeiten der formellen Beteiligung informieren.

