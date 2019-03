Suttorf

Neustädter Polizeibeamte haben am Sonnabend gegen Mitternacht einen jungen Mann aus Hildesheim mit seinem Citroen in Suttorf angehalten. Sie stellten fest, dass für das Fahrzeug, das in Hildesheim zugelassen war, kein Versicherungsschutz besteht; die Kennzeichen waren zur Entstempelung ausgeschrieben. Der 22-jährige Fahrer musste den Wagen stehen lassen, gegen ihn läuft ein Verfahren wegen Fahrens ohne Pflichtversicherung.

Von Kathrin Götze