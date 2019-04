Neustadt

Gleich an mehreren Stellen hat die Polizei am Mittwoch Autofahrer in Neustadt kontrolliert. Dabei wurden insgesamt 39 Ordnungswidrigkeiten geahndet. Die Aktion ist der Auftakt einer Reihe von Kontrollen. Die Polizei will damit insbesondere gegen die Handynutzung am Steuer vorgehen.

Zwischen 8 und 14 Uhr kontrollierten insgesamt neun Beamte mehrere Straßen und Kreuzungen im Stadtgebiet. In der Moorstraße und in der Lindenstraße zogen sie dabei 20 Autofahrer aus dem Verkehr, die zu schnell unterwegs waren. Zwei waren nicht angegurtet. An der Kreuzung Bordenauer Straße und Im Sanders Hoppe überfuhren sieben Fahrer ein Stoppschild. Im Bereich der Landwehr Bahnunterführung notierten die Polizisten Autofahrer, die während der Fahrt ihr Handy nutzten.

Anstieg der Handyverstöße

Bereits bei der Vorstellung der Unfallstatistik 2018 in der vergangenen Woche hatte die Polizei die verstärkten Kontrollen angekündigt. Hintergrund ist unter anderem der frappierende Anstieg sogenannter Handyverstöße. Er ist im Vorjahr um 66 Prozent gestiegen. „Wir gehen davon aus, dass gerade bei Auffahrunfällen die Dunkelziffer der Handyverstöße sehr hoch ist“, sagte der Leiter des Streifendiensts Alexander Benne.

Von Mario Moers