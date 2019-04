Poggenhagen

Es ist nicht das erste Mal, dass er in Poggenhagen auf der Bühne steht: Songwriter Norman Keil will erneut sein Publikum im Theater am Bahnhof begeistern. Am Sonnabend, 6. April, ab 20 Uhr soll es soweit sein. Die Veranstalter vom Landgasthaus Meyer versprechen auch diesmal einen ganz besonderen Abend mit jeder Menge Musik und ohne verkitschte Deutsch-Prosa. Keil liefere authentische, eindringliche und fast schmerzhaft ehrliche Klartexte mit deutlich spürbarem Hang zu Details.

Musikalischer Reiz der Reibung

Schon immer habe ihn die Reibung und der Kontrast gereizt – dieses ganz besondere Spannungsfeld aus guten Zeiten und schlechten Zeiten, Höhen und Tiefen, aus Liebe und Glück, aber auch Enttäuschung, Einsamkeit und Verlust, die bis heute die wichtigsten Motive innerhalb seiner Songs darstellen, sagt Keil.

Der 36-Jährige aus Gießen wirkt seit 2008 als Gitarrist und Songschreiber bei der Fury In The Slaughterhouse-Nachfolgeband Wingenfelder mit und tourt seit mehr als sieben Jahren auch als Solokünstler. Nach vielen Shows für Größen der Musikbranche wie Udo Lindenberg, Peter Maffay oder Gregor Meyle hat Keil 2016 mit „#20sechzehn“ sein drittes Album vorgelegt. Aus der Feder des Künstlers stammen Songs wie „Perfekt“, „Klassenfahrt“ oder „Springen in die Nacht“. Im Grunde wolle er nur seine Geschichten erzählen, sagt Keil. Dabei sei es ihm egal, ob er vor zehn oder 10.000 Leuten spiele. Die Kunst sei, das Publikum abzuholen und mit auf einen Trip zu nehmen.

Das will der Künstler auch bei seinem Gastspiel im Theater am Bahnhof machen. Beginn für das Konzert ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Die Karten kosten 20 Euro. Sie sind vorab im Landgasthaus Meyer, Bahnhofstraße 2, in Poggenhagen, Telefon (05032) 9636563 erhältlich, außerdem an der Abendkasse sowie online unter www.shtickets.de.

Von Mirko Bartels