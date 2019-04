Mariensee

Er hält viel davon, wenn Geschäfte per Handschlag verlässlich besiegelt werden können. Nun ist Jens Lange mit seiner Firma Lange Immobilien in die Nordkreisinitiative (NKI) eingetreten. Die Initiative vernetzt im Neustädter Nordkreis rund 70 Firmen und Vereine, wichtigste Veranstaltung ist die Robby-Familienmesse, die jedes Jahr im April stattfindet und vollständig ehrenamtlich organisiert wird. Bei der Robby am Wochenende, 27. und 28. April wollen Lange und sein Team schon dabei sein, die Kontakte ins Neustädter Land ausbauen.

Türöffner für das Unternehmen mit Sitz in Hannover ist Benjamin Suhr, Sohn des Dachdeckermeisters und NKI-Vorstands Friedrich Suhr aus Wulfelade. Er hat über Langes Firma die alte Basser Schule erworben, die er sich ausbauen will, fand Gefallen an der Unternehmenskultur. Inzwischen arbeitet Suhr selbst als Makler in der Firma mit. Lange hat auch mit anderen Firmen der NKI Geschäftsbeziehungen aufgebaut – da ist der Beitritt der nächste logische Schritt. „Ich schätze das lokalpatriotische Miteinander, komme selbst vom Land“, sagte Lange, als er am Mittwochmorgen die obligatorische Robby-Torte erhielt.

Von Kathrin Götze