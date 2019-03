Schneeren

Die Debatte um die geplante Erweiterung der Biogasanlage an der Resseriethe ist wieder im vollen Gang: Wie berichtet, plant der Betreiber, die Anlage von derzeit 500 Kilowatt elektrischer Leistung auf dann 1,7 Megawatt hochzuregeln. Der Ortsrat hat das Projekt am Donnerstagabend mehrheitlich befürwortet; nach einer kritischen, aber sachlichen Debatte auch mit Anwohnern, stimmten die fünf CDU-Vertreter und der Grüne für die Erweiterung, zwei SPD-Leute und der Vertreter der „Bürger für Schneeren“ (BfS) dagegen.

Verkehrslärm und Geruchsbelästigung befürchtet

Insbesondere die Anlieger aus der Resseriethe und dem nahen Mühlenfeld wenden sich gegen die Erweiterungspläne. Sie befürchten eine starke Zunahme des Lieferverkehrs, viele sehen auch die Strom- und Wärmeerzeugung mittels Vergärung biologischer Stoffe grundsätzlich kritisch. In Schneeren gibt es mehrere Anlagen, die an der Resseriethe liegt besonders dicht an der Wohnbebauung.

In einer anderen Anlage, am Heuberg, gab es kürzlich Störfälle: Nach einem Sturmschaden an der Abdeckfolie über dem Gärbehälter verbreitete sich übler Gestank im Dorf. Betreiber ist Ortsratsmitglied Steffen Struckmann ( CDU), der den zahlreichen Anwohnern Fragen zu dem Vorfall beantwortete. Unter anderem räumte er ein, dass wegen der kargen Ernte im vergangenen Jahr auch Hühnermist in den Anlagen vergoren worden sei, was viele Anlieger noch kritischer stimmte.

Befürworter verweisen auf Nahwärmenetz

Die Befürworter verweisen auf das Nahwärmenetz, das mit der Abwärme aus der Stromproduktion betrieben wird. Bisher umfasst es 51 Gebäude im Ort, weitere Interessenten würden ihre Haushalte gern anschließen. Auch Schule und Sporthalle könnten dazukommen, wenn die Leistung erhöht wird. Das Verkehrsproblem hoffe man mit einer Einbahnstraßenregelung für die Lieferanten möglichst gering zu halten, heißt es – ein entsprechender Antrag wurde ebenfalls am Donnerstag abgestimmt, ebenfalls mit sechs zu drei Stimmen angenommen. Für den Antrag der Grünen, als Ausgleichsmaßnahme in der Nähe der Anlage Blühstreifen mit einer nachwachsenden Blühpflanzenmischung zu bestellen, sprachen sich die Ortsratsmitglieder einstimmig aus.

Das letzte Wort in dieser Beratungsrunde hat der Verwaltungsausschuss, der es am 29. April in nicht öffentlicher Sitzung berät. Nach einer Bekanntmachung beginnt dann die Einspruchsfrist für Anlieger und andere Betroffene – sie ist auf sechs statt der üblichen vier Wochen verlängert.

Von Kathrin Götze