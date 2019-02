Neustadt

Gemeinsam haben die Jugendkunstschule Neustadt und der Naturschutzbund ( Nabu) die Schüler der Michael-Ende-Schule und des DRK-Horts dazu aufgerufen, Nistkästen für Vögel und Fledermäuse für den Naturschutz künstlerisch zu gestalten. Der Nabu spendete die vorgefertigten Holzbauteile, die die Kinder in Zusammenarbeit mit der Jugendkunstschule fertig gestellt haben.

Bei der Gestaltung setzten die Jungen und Mädchen unterschiedliche Kunststile um, malten wie Hundertwasser, Monet oder Paul Klee. Die Nistkästen werden jetzt auf dem Schulhof platziert und von den Kindern gepflegt. Ähnliche Projekte seien wegen der positiven Resonanz in Planung, teilt Adel Köhnsen-Csoka von der Jugendkunstschule mit.

In dem Kurs „Meine Traum-Maske“ sind noch einige Plätze frei. Dieser läuft am Sonnabend, 23. Februar, von 15 bis 16.30 Uhr in der Jugendkunstschule, Lindenstraße 13. Teilnehmer können eine Maske nach ihren Wünschen bemalen und bekleben. Die Kosten betragen 5 Euro für das Material.

Von Anke Lütjens