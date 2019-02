Neustadt

Ihr Stimmspektrum reicht von samtig über fröhlich bis schwungvoll und zupackend: Die belgische Sängerin und Pianistin Caroll Vanwelden ist am Donnerstag, 14. Februar, ab 20 Uhr mit drei Mitmusikern zu Gast im Schloss Landestrost. Das Ensemble hat sich Shakespeares Sonette vorgenommen und präsentieren die Gedichte, die sich meist mit dem Thema Liebe beschäftigen, im frischen, modernen Gewand, irgendwo zwischen Pop und Jazz.

Sonderangebot zum Valentinstag

Eine ideale Abendunterhaltung für Liebende, dachten sich die Programmgestalter, und machen deshalb ein besonderes Angebot zum Valentinstag für Paare: der Preis pro Person beträgt 19 Euro, ein Begrüßungsgetränk inklusive, ermäßigt 13 Euro. Das Ticket for Two zum Valentinstag kostet 35 Euro.

„Prickelnd klingt das vom ersten Ton an“, versprechen die Veranstalter. „Zusammen mit Thomas Siffling, der die eleganten Melodien und die warme Stimme Vanweldens mit Trompete und Flügelhorn verwebt, Mini Schulz am Kontrabass, der mal mit dem Bogen streicht, mal lässig-groovend zupft, und Jens Düppe am Schlagzeug entsteht ein komplexer Sound voller Gefühl und Rhythmus.“

Weinverkostung vorab im Vinum Schloss Landestrost

Wer sich schon vorab in beschwingte Stimmung bringen will, kann ab 18 Uhr an einer Weinverkostung im Vinum Schloss Landestrost teilnehmen. Vier gute Tropfen bietet Familie Rothärmel dann an, damit sind die Teilnehmer gut eine Stunde beschäftigt. eine Anmeldung unter Telefon (0511) 61625200 wird dafür erbeten. Die Mindestteilnehmerzahl ist auf zwölf Personen festgelegt.

Eintrittskarten gibt es im Schloss, außerdem bei den bekannten Vorverkaufsstellen wie den Geschäftsstellen von HAZ und NP sowie im Internet www.reservix.de. Die Vorverkaufsstelle im Schloss ist unter Telefon (0511) 61625200 zu erreichen.

