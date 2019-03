Averhoy/Metel

Ein Mensch ist in der Nacht zu Freitag auf der Kreisstraße 315 zwischen Averhoy und Metel im Nordosten Neustadts ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich demnach gegen 1.45 Uhr. „Ein Auto ist von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt“, teilte Polizeisprecher Mirco Nowak noch in der Nacht mit. „Das Fahrzeug ging daraufhin in Flammen auf.“ Zum Geschlecht und Alter des Getöteten konnte Nowak keine weiteren Angaben machen.

Grund für den Unfall noch unklar

Die Hintergründe des tödlichen Unfalls sind derzeit ebenfalls noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, weshalb der Wagen von der Straße abkam. Die K 315 ist darüber hinaus im Moment in beide Richtungen komplett gesperrt. Im Einsatz sind neben der Polizei auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst.

Von pah