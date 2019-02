Poggenhagen

In den zahlreichen Planungsrunden für eine Brücke über das Gleis muss es offenbar schwere Kommunikationsprobleme zwischen den Beteiligten gegeben haben. Wie berichtet, ist die Bürgerinitiative „Schranke weg“ schwer verärgert, weil der bisher für 2020 festgelegte Baubeginn nicht umsetzbar ist, wahrscheinlich sogar bis 2023 verschoben werden muss.

Bahn plant Gleissperrungen drei Jahre voraus

Die Region Hannover, die bei der Planung den Hut auf hat, hatte zuletzt angekündigt, der Bau könne voraussichtlich im nächsten Jahr beginnen. Doch dabei war offenbar nicht berücksichtigt, dass jede Gleissperrung bei der Bahn drei Jahre im Voraus geplant werden muss. Das liegt daran, dass die Bahn sämtliche Gleissperrungen aufeinander abstimmen, Umleitungen einrichteten, Zugfolgen und Fahrpläne anpassen müsse.

Planung für Brücke bei Poggenhagen liegt noch nicht vor

Die Bahn habe bereits in den ersten Gesprächen zum Projekt darauf hingewiesen, dass die drei Jahre erst laufen, wenn klar ist, wie lange jeweils gesperrt werden muss. Das heißt, eine aussagekräftige Vorentwurfsplanung müsse vorliegen, und sie müsse auch von allen verantwortlichen Stellen der DB gesehen und mitgezeichnet worden sein. „Das ist hier noch nicht der Fall“, sagt die Sprecherin, „Einen konkreten Zeitplan hat uns das planende Ingenieurbüro nicht vorgelegt.“

Brückenbau 2023 bis 2025 ist laut Bahn realistisch

„Richtig ist, dass in regelmäßig stattfindenden Gesprächen zwischen der Region und der Bahn Lösungsentwürfe gezeigt wurden“, sagt die Sprecherin noch. Wegen des notwendigen Planungsvorlaufes sei 2023 bis 25 eine aus heutiger Sicht realistische Bauzeit, in der auch Zeiträume für Gleissperrungen denkbar seien. Die Bahn werde, sobald die Planunterlagen vorliegen, alles Erforderliche in die Wege leiten und das Bauvorhaben weiterhin unterstützen.

Von Kathrin Götze