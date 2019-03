Neustadt

Eine große Kleidersammlung mit Ausgabe für Tafelkunden soll wieder am Freitag, 22. März, im Johannes-Gemeindehaus am Wacholderweg stattfinden – vorerst das letzte Mal, bevor das Gemeindehaus abgerissen und neu errichtet wird. Gesammelt wird vorab am Dienstag, 19., und Mittwoch, 20. März, von 8 bis 18 Uhr im Gemeindehaus. Weil nicht viel Lagerplatz vorhanden ist, könne Ware nur an den genannten Tagen angenommen werden, sagt Pia Grüne vom Vorbereitungsteam, und fügt hinzu: „Wir freuen uns über gut erhaltene Kleidung für Erwachsene und Kinder, Haushaltswaren, Handtücher, Bettwäsche, Tischwäsche, Schuhe, Fahrräder für Erwachsene und Kinder, Kinderspielzeug, Kinderwagen und –karren.“

Ausgegeben werden die Sachen dann am Freitag, 22. März, von 9 bis 13 Uhr zunächst an registrierte Tafelkunden. Andere Interessierte können anschließend bis 16 Uhr stöbern und Sachen gegen ein geringes Entgelt oder eine Spende für die Tafel mitnehmen.

Von Kathrin Götze