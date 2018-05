Neustadt

Ein entflohener Nandu aus der Region Hannover ist von einem Jäger erschossen worden. Das sagte der Besitzer des Tieres am Donnerstag. Der etwa 1,60 Meter große Laufvogel war seinem Besitzer vor anderthalb Wochen während eines Gewitters aus dem Gehege in Poggenhagen bei Neustadt entwischt. Der Vogel hatte in Panik den Gehegezaun zerstört und war über die an diesem Abend ausgeschalteten Elektronetze gesprungen.

Ein Zeuge entdeckte den Vogel am Sonnabend in der Nähe des Friedhofs Lüningsburg, einen Kilometer vom Grundstück des Eigentümers entfernt. Er alarmierte die Polizei. Der Besitzer und Helfer versuchten zunächst, das Tier mit einem Netz einzufangen. Der Nandu ließ die Menschen aber nicht näher als 20 Meter an sich heran kommen, sagte der Vogelhalter. Aus diesem Grund wurde ein Jäger dazu geholt, der das Tier erschoss. Der Besitzer des Vogels hält noch drei weitere Nandus - das sei sein Hobby, berichtete er.

Die Polizei Neustadt berichtet, der Halter habe im Kommissariat nach einer Genehmigung für den Abschuss gefragt. Diese habe man ihm aber nicht geben können, weil Nandus in Deutschland nicht dem Jagdrecht unterliegen. Ob und wo es noch eine Genehmigung gab, ist bislang ungeklärt. Die Region Hannover will nun prüfen, ob alles mit rechten Dingen zugegangen ist.

Von dpa/göt