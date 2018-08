Dedensen

In der Nacht zu Freitag um 0.20 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Einsatz in Dudensen aus. In der Dudenser Straße war der Dachstuhl eines Holzhauses in Brand geraten, der bei der Ankunft der Einsatzkräfte schon in Flammen stand. Nach knapp zwei Stunden hatte die Feuerwehr den Brand des eingeschossigen Hauses unter Kontrolle.

120 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Zwei Bewohner des Hauses wurden von dem Rettungsdienst versorgt und vorsorglich ins Neustädter Krankenhaus gebracht, laut ersten Informationen erlitten sie keine ernsten Verletzungen. 120 Feuerwehrkräfte waren bei dem Brand im Einsatz. Das Haus brannte nieder, der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 250.000 Euro.

Von Nadine Wolter