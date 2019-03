Neustadt

Vampire, Feen, Elfen, Indianer, Piraten und Polizisten tummelten sich am Rosenmontag in der Pausenhalle der Hans-Böckler-Schule und tanzten ausgelassen mit ebenfalls originell kostümierten Lehrern. Auch viele andere Einrichtungen wie Kitas, Schulen und Vereine haben Fasching gefeiert. Höhepunkt des Tages in der Grundschule war für die 248 Schüler der ersten bis vierten Klassen und die Kinder des Schulkindergartens ein Auftritt des Theater Nimmerland.

Schauspielerin Lena Krommrei faszinierte die Kinder mit ihrem Spiel und mit Gesang. Als „Zacharias, der Zahlenteufel“ brachte sie die Kinder zum Lachen und Mitmachen. Zacharias ist allergisch gegen Zahlen und möchte, dass alle Zahlen aus der Welt verschwinden. Der „Große G“, eine Stimme aus dem Off, schließt mit Zacharias eine Wette ab. Er soll drei Aufgaben lösen, ohne Zahlen zu benutzen. Zacharias scheitert und merkt dadurch, dass Zahlen doch wichtig sind. Denn: Wie soll man seine Oma anrufen ohne Telefonnummer?.

Von Anke Lütjens