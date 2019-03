Neustadt

Abbiegende Lkws sind ein Risiko für Fahrradfahrer und Fußgänger gleichermaßen. Grünen-Politiker um den Bürgermeisterkandidaten Dominic Herbst fordern mehr Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit von Radfahrern an unübersichtlichen Kreuzungen. Die Grünen schlagen vor, städtische Lkw und Transporter mit Abbiegeassistenten auszustatten und Verkehrsspiegel an unübersichtlichen Verkehrspunkten zu installieren, wo Radfahrer gefährdet sein könnten. Näheres zu ihren Vorschlägen werden sie bei dem öffentlichen Info-Abend zum Thema „ Radverkehr in Neustadt – Sicherheit und neue Wege“ erklären. Der Verkehrsplaner Wolf-Rüdiger Runge von der Ostfalia Hochschule hat den Radwegebedarf für Freizeitradfahrer und Rad-Pendler in Neustadt ermittelt und wird seine Ergebnisse vorstellen. Mittwoch, 20. März, 19 Uhr, Ratskeller in Neustadt.

Von Marleen Gaida