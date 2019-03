Evensen

Die Evensener haben schon vergangenen Sonnabend „Klar Schiff“ gemacht. Trotz des regnerischen, stürmischen Wetters klaubten 26 Mitglieder der Dorfgemeinschaft im Rahmen des „Rausputzes 2019“ weggeworfene Kaffeebecher, Fast-Food-Verpackungen und sogar Bratpfannen und Autoreifen mit Felge aus der Evenser Gemarkung. Unter Federführung der Freiwilligen Feuerwehr waren die Sammeltrupps entlang der stark verschmutzten Hauptstraße, im Evenser Moor und in der Leinemarsch unterwegs.

Verpackungen, Folie, Glasflaschen und Wolldecke passten prima in die pinken Müllbeutel, die aha zur Verfügung gestellt hatte, doch große Stücke, wie Autoreifen müssen wohl gesondert entsorgt werden. Obwohl der Evenser Thorsten Niemeyer winkend an den Müllsammlern vorbeifuhr, hegte niemand Groll gegen ihn. Niemeyer bereitete nämlich die Premiere des neuen Grills liebevoll vor und verwöhnte die eifrigen Müllsammler zum geselligen Abschluss des Evenser Rausputzes mit gegrillten Leckereien.

Die nächsten Dorfputz-Termine

Auch andere Dorfgemeinschaften treffen sich zum gemeinsamen Müllsammeln. Bisher sind uns folgende Termine gemeldet worden:

In Vesbeck startet der Dorfputz am Sonnabend, 16. Februar um 10 Uhr bei der Feuerwehr, wo die kostenlosen pinkfarbenen Müllbeutel ausgegeben werden. Auch dort warten gegrillte Leckereien nach der Müllsammeltour, gegen 12 Uhr, auf die Helfer.

Auch nach dem „großen Rausputz“ in Mandelsloh, der am Sonnabend, 16. März, um 10 Uhr am Feuerwehrgerätehaus beginnt, werden Speisen und Getränke angeboten.

Wer bei der Müllsammelaktion der Dorfgemeinschaft Mariensee mitmachen möchte, kommt am Sonnabend, 23. März, um 10 Uhr zum Feuerwehrgerätehaus „An der Beeke“. Im Anschluss ans Aufräumen gibt es einen Imbiss.

Erstmals wird auch in der Kernstadt Müll gesammelt. Treffpunkt dort ist um 9 Uhr die Alte Wache an der Marktstraße. Nach etwa drei Stunden Sammelzeit gibt es Bratwurst und Getränke bei der Feuerwehr an der Lindenstraße.

In Poggenhagen treffen sich die Aktiven um 9.30 Uhr am Dorfgemeinschaftsplatz Am Schiffgraben, um Müll zu sammeln, den Frosch am Dorfeingang zu pflegen, Sträucher zurückzuschneiden und anderes. Zum Abschluss wird gegrillt. Die Organisatoren empfehlen, dabei Warnwesten zu tragen.

In Rodewald treffen sich die Helfer am Sonnabend, 23. März, um 9.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus und schwärmen zum Sammeln aus. Als Dank gibt es um 12.30 Uhr eine Bratwurst.

Von Patricia Chadde und Kathrin Götze