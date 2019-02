Helstorf

Tatkräftige Unterstützung erhielt die Helstorfer Küsterin Karola Huck jetzt beim Saubermachen am Außengelände der Kirche: Kirchenvorstandsmitglied und Landwirt Ulrich Rabe sowie Julian Wedekind rückten mit einem Teleskoplader von Jens Lüers aus Vesbeck an, um die Dachrinnen der Kirche von Laub und kleinen Ästen zu befreien. Wedekind lenkte das Gefährt und bediente den vorn angebrachten stabilen Metallkorb, in dem sich Rabe für die Reinigungsarbeiten in luftige Höhen befördern ließ. Währenddessen war Karola Huck auf dem Boden mit einem Laubgebläse im Einsatz und beseitigte die Spuren des Herbstes auf dem Kirchhof.

Ulrich Rabe muss für seine Reinigungsarbeiten an der Dachrinne der Helstorfer Kirche hoch hinaus. Quelle: Bernd Stache

Von Bernd Stache