Büren

Sie sind erst zwei Wochen alt und haben noch ein langes Schafleben vor sich. Statt wie viele ihrer Artgenossen zu Ostern als Braten auf der Festtafel zu landen, sind diese Lämmchen auf einem Hof in Büren dazu bestimmt, den Rasen hinter ihrem Stall in Form zu halten. Als tierische Rasenmäher brauchen sie dazu zwar etwas länger, tragen aber dafür gleich natürlichen Dünger auf die Fläche. Drei Lämmchen sind auf dem Hof in diesem Jahr geboren. Die zwei Braunen sind unzertrennbar und spielen nur allzu gerne ohne ihr Geschwisterchen. Das ist schwarz, etwas schüchtern und häufig allein bei seiner Mutter, während die beiden anderen über die Wiese springen. Wohl ein sprichwörtlich schwarzes Schaf eben.

Lebensmittelrechtlich betrachtet zählen alle Jungtiere die weniger als ein Jahr alt sind als Lämmer. Sie werden aufgrund ihres zarten Fleisches geschlachtet, das deutlich milder ist als das der erwachsenen Tiere. Auch Neustadts Fleischer bieten dieser Tage Lammfleisch in vielen Varianten. Wer eines bestellen möchte, sollte rechtzeitig einkaufen. „Wir empfehlen bis spätestens Mittwoch, 17. April, zu bestellen“, sagt Ines Wittstock, Mitarbeiterin einer Fleischerei in der Marktstraße.

Von Mario Moers