Mardorf

Die Bücherei in Mardorf steht kurz vor der Wiedereröffnung. Noch vor dem Sommer soll der Umzug aus der Grundschule in das Haus des Gastes abgeschlossen sein. Doch für den regelmäßigen Betrieb fehlen der Bücherei derzeit noch freiwillige Mitarbeiter. Deshalb sucht die Stadt nun Menschen, die Lust und Zeit haben, ein paar Stunden in der Woche in der Bücherei zu helfen. „Wir benötigen ein oder zwei Leute, die sich zusammen maximal fünf Stunden ehrenamtlich um die Leser und den Bücherbestand kümmern“, sagt die Leiterin der städtischen Bibliothek, Elke König-Gerdau. Besondere Kenntnisse sind dabei nicht vonnöten. „Man sollte nur einen Computer bedienen können“, so die Leiterin. Die konkreten Öffnungszeiten stehen noch nicht fest. Einen Teil der Schichten übernähmen die Mitarbeiter der Touristinfo, heißt es.

Die Bücherei zieht in das Haus des Gastes an den Aloys-Bunge-Platz. Quelle: Mirko Bartels

Die Stadtteilbibliothek war bislang in der Grundschule untergebracht. Dort hatte sie vor allem Kinderbücher im Sortiment. Im Haus des Gastes, also direkt im Ortskern am Aloys-Bunge-Platz, will man künftig auch Touristen Lesestoff bieten. So soll etwa ein wechselnder Bestand an Romanen in die Regale kommen. Kinder und Jugendliche werden aber wohl auch in Zukunft weiter die Hauptkundschaft der kleinen Bücherei ausmachen. Denn die Kindergarten- und Hortkinder gehören zu den regelmäßigen Nutzern.

Wer ehrenamtlich in der Bibliothek helfen möchte, meldet sich bei Elke König-Gerdau unter Telefon (05032) 84428.

Von Mario Moers