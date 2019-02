Angelverein auf Exkursion am Meitzer See

Nachrichten Neustadt - Angelverein auf Exkursion am Meitzer See Spannende Einblicke: Der Angelsportverein Neustadt hat mit Wissenschaftlern eine Exkursion in die Wedemark zum Meitzer See unternommen. Ziel war das Voranschreiten der Renaturierungsmaßnahmen zu beobachten.

Professor Dr. Robert Arlinghaus (v.l.), Holger Machulla und Thomas Klefoth während der Exkursion am Meitzer See, an der auch ein Schlauchboot zum Einsatz kommt. Quelle: Bernd Stache