Neustadt

Fast ein Jahr ist es her: Am 5. Mai sprangen die ersten Badegäste ins Wasser des neuen Schwimmbads Balneon. Den ersten Geburtstag wollen die Wirtschaftsbetriebe mit Kunden und Fans ordentlich feiern: Am Wochenende 11. und 12. Mai, gibt es ein vielseitiges Programm. Sonnabend liegt der Schwerpunkt in der Sauna: Dort erwarten die Besucher Begrüßungsgetränke, Vorträge zum Thema Gesundheit, Klangmassagen, Kurse im Saunagarten, Traumreise-Meditationen und vieles mehr.

Der Sonntag ist dann eher als Familientag gedacht: Mit Hüpfburg, Wasserlaufbällen, Infoständen zu Aqua-, Schwimm- und Meerjungfrauenkursen, Kinderanimationen vom TanzCentrum Kressler sowie Schnupperkursen können sich junge und auch ältere Gäste unterhalten. Außerdem sind offizieller teil und Podiumsgespräch mit Bürgermeister Uwe Sternbeck und Wirtschaftsbetriebe-Geschäftsführer Dieter Lindauer geplant.

Neben der Feier gibt es noch eine Spendenaktion: Der gesamte Eintritt des Sonntags soll gemeinnützigen Projekten und Vereinen zugute kommen, besonders aus den Bereichen Soziales und Natur, sagt Wirtschaftsbetriebe-Sprecher Steffen Schlakat. Diese können sich bis einschließlich 12. Mai mit einem Formular bewerben, das auf der Webseite des Bades zu finden ist: www.balneon.de/einjahr .

Von Kathrin Götze