Neustadt

Komplexe Rhythmen, abrupte Wechsel und fremdartige Melodien gehören zum Arabic Jazz, wie ihn der Exil-Syrer Bahur Ghazi und seine Band Palmyra spielen. Mit ihren farbenprächtigen Tableaus aus arabischen Tonleitern und improvisatorischer Musiksprache sind die Musiker am Freitag, 15. März, im Schloss Landestrost in Neustadt zu Gast.

Vor dem Krieg in Syrien war Bahur Ghazi einer der führenden musikalischen Köpfe seiner Heimat, er ist Jazzmusiker und Komponist für klassische Orchester- und Theaterproduktionen. Nun arbeitet er vom Schweizer Exil aus, hat sich mit bekannten Schweizer Musikern zum Ensemble Palmyra zusammengetan, das nach einer syrischen Wüstenstadt benannt ist. Dazu gehören Dario Sisera (Drums), Luca Sisera (Kontrabass), Patricia Draeger (Akkordeon) und Christoph Baumann ( Piano).

Ghazi spielt die Oud, ein lautenähnliches Instrument, dessen trockene, erdige Klänge er in den Musikteppich einwebt wie ein Echo aus lange zurückliegender Zeit. In Zusammenarbeit mit dem „Global Board für geflüchtete Musikerinnen und Musiker“ des Landes Niedersachsen eröffnet der Qanun-Spieler Youssef Nassif den Konzertabend mit seinem Instrument, einer orientalischen Kastenzither.

Das Konzert beginnt am Freitag, 15. März, im Schloss Landestrost. Karten für 19, ermäßigt 13 Euro, gibt es in den bekannten Vorverkaufsstellen wie den Geschäftsstellen von HAZ und NP sowie im Schloss selbst, im Internet unter reservix.de sowie an der Abendkasse

Von Kathrin Götze