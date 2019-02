Neustadt

Bei einer groß angelegten Überwachungsaktion hat die Polizei Neustadt am Donnerstag insgesamt 33 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung geahndet. Von 8 bis 14 Uhr waren die vier Beamten des Kommissariats Neustadt unterwegs. Unterstützt wurden von sechs Kollegen der Zentralen Polizeidirektion Hannover (ZPD). Die Bilanz: Elf Verkehrsteilnehmer missachteten Stoppschilder, zwei andere Fahrer überholten mit ihren Pkw im Geltungsgebiet eines Überholverbots.

Weiterhin kontrollierten die Beamten zweieinhalb Stunden die Geschwindigkeit auf der B 6 außerhalb der Stadt, in Höhe der Brücke B 442. „Hierbei wurden 20 Geschwindigkeitsüberschreitungen geahndet“, sagt Polizeihauptkommissar Alexander Benne vom Kommissariat Neustadt. „Spitzenreiterin war eine 32-jährige VW-Fahrerin, die mit 155 km/h statt der erlaubten 80 km/h und somit 75 km/h zu schnell unterwegs war“, sagt Benne. Ihr droht nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro zuzüglich Verwaltungsgebühren, ein dreimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Ein Fahrverbot von zwei Monaten muss ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer hinnehmen, der mit 150 km/h unterwegs war. Außerdem wird ein Bußgeld von 440 Euro fällig.

Von Benjamin Behrens