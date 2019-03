Nachrichten Mardorf - Großer Frühjahrsputz der Mardorfer Dorfgemeinschaft Einmal im Jahr trifft sich die Dorfgemeinschaft Mardorf zum großen Frühjahrsputz, um die Spuren der nasskalten Jahreszeit zu beseitigen.

Das große Reinemachen: Beim Frühjahrsputz rund um das Dorfgemeinschaftshaus in Mardorf packten am Sonnabend viele Helfer mit an. Quelle: Mario Moers