Mariensee

Vielfältig sind die Feierlichkeiten zum Osterfest in der Klosterkirche Mariensee. Im Gottesdienst am Karfreitag ab 10 Uhr singt die Kantorei Mariensee eine Passion nach Markus, die Jakob Meiland um 1570 zu Papier brachte, Jan Katzschke übernimmt die Stimme des Evangelisten.

Um Mitternacht läuten die Kirchenglocken

„In der Mitte der Nacht“, ist die Feier der Osternacht betitelt, die am Sonnabend, 20. April, um 23 Uhr in der Kirche beginnt. Dabei herrscht Gänsehautstimmung: Brennende Fackeln weisen den Besuchern den weg, sie betreten schweigend die zunächst noch völlig dunkle Kirche. Später wird als erstes Licht die Osterkerze in den Raum getragen und an die Besucher verteilt. Die Kantorei singt die Osterverkündigung nach alter Liturgie, bevor sich die Gemeinde beim Abendmahl mit Brot und Wein für den neuen Tag stärkt. Im Anschluss läuten die Kirchenglocken um Mitternacht das Osterfest ein.

Am Ostermontag wird Bienenfutter gesät

Am Ostersonntag lädt die Kirchengemeinde um 10 Uhr zum Festgottesdienst mit dem Posaunenchor ein. Die Predigt hält Pastorin Christina Norzel-Weiß. Und am Ostermontag, beginnt um 11 Uhr eine Familienandacht mit dem Team der Kinder- und Jugendkirche. Unter der Überschrift „Aufblühen“ sind alle Kinder und Erwachsenen eingeladen, Wildblumensamen zu säen und zum Pflanzen mit nach Hause zu nehmen. Als Ausdruck für neues Leben, das zu Ostern aufbricht, sollen daraus Blühpflanzen für Bienen entstehen.

Von Kathrin Götze