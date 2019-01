Neustadt

Der Gesuchte Rolf S. ist wieder da. Der vermisste 65-Jährige konnte bei seiner Wohnanschrift gefunden werden, teilt die Polizei am Mittwochabend mit. Die Beamten hatten zuvor mithilfe eines Fotos nach dem seit Dienstagabend verschwundenen Senior gefahndet.

Der Mann hatte das Klinikum Neustadt selbstständig verlassen, obwohl er sich dort in stationärer Behandlung befunden hatte. Danach fuhr er per Anhalter. An der B6 verlor sich seine Spur.

Nun ist Rolf S. wieder in ärztlicher Behandlung.

Von Benjamin Behrens