Neustadt

Es soll ein besonderer Abend ganz im Zeichen des afrikanischen Kontinents werden: Westafrikanischer Blues, genannt Mali Groove, von Bassekou Kouyate und seiner Band Ngoni ba stehen für Donnerstag, 7. Februar, auf dem Programm der Reihe „Kultur im Schloss“. Die Künstler wollen ab 19 Uhr in das Konzert einführen, musikalischer Start ist um 20 Uhr.

Bassekou Kouyate gilt als weltbester Spieler der traditionellen, westafrikanischen Langhals-Spießlaute „ Ngoni“. Er stand mit Künstlern wie Ali Farka Toure, Toumani Diabate, Taj Mahal, Joachim Kühn und Sir Paul McCartney auf der Bühne. Mit seiner Band Ngoni ba, die aus drei Ngonis verschiedener Stimmung, diversen Perkussionsinstrumenten und der Sängerin Amy Sacko besteht, ist er weltweit auf renommierten Festivals und in Konzerthäusern wie der Elbphilharmonie aufgetreten, teilt der Veranstalter mit. 2013 hat die BBC Kouyate zum „best African artist of the year” gewählt. Auch das Medium Film ist dem Musiker nicht fremd: Er ist einer der Hauptprotagonisten beim Kinofilm „ Mali Blues“.

Der kleine Imbiss folgt an diesem Abend der Musik: Fernanda Noll aus Garbsen kocht westafrikanische Spezialitäten zugunsten des Vereins „Black & White for Angola“.

Einlass ins Schloss Landestrost, Schlossstraße 1, Neustadt, ist ab 19 Uhr. Auf der Bühne stehen die Musiker ab 20 Uhr. Tickets kosten 19, ermäßigt 13 Euro. Karten sind in der HAZ/NP-Geschäftsstelle am Wallhof 1 in Neustadt, weiteren bekannten Vorverkaufsstellen und im Schloss unter Telefon (0511) 61625200 erhältlich.

Von Mirko Bartels