Die Schützenfest-Saison im Neustädter Land startet in Bordenau, die Könige stehen schon fest. Am Freitag, 4. Mai, öffnet der Rummel am Dorfteich. Proklamation ist am Sonnabend, 5. Mai, ab 19.30 Uhr. Der Festumzug startet Sonntag, 6. Mai, ab 14 Uhr.