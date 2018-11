Lehrte

Zwei Einbrüche am selben Ort innerhalb kürzester Zeit: Nachdem unbekannte Täter in der vergangenen Woche mit ihrem Einstieg in ein Einfamilienhaus an der Straße Nasser Kamp in Arpke gescheitert waren, ist dasselbe Gebäude am Wochenende erneut Ziel von Einbrechern worden. Und dieses Mal waren sie erfolgreich. Nach Angaben der Polizei Lehrte kamen die Täter in der Nacht zu Sonnabend zwischen 0.20 und 1 Uhr und hebelten ein Küchenfenster auf. Am vergangenen Montag waren Unbekannte noch an der Terrassentür gescheitert. Im Haus wurden etliche Räume gesucht. Aufgrund der Unordnung steht noch nicht fest, ob etwas gestohlen wurde. Doch allein der Schaden an den Fenstern beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Im Haus befindet sich jedoch eine Videokamera, deren Aufzeichnungen derzeit von der Polizei ausgewertet werden – eventuell sind darauf auch die Täter zu sehen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 bei der Polizei melden.

Von Oliver Kühn