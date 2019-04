Lehrte/Sehnde/Burgdorf/Uetze

Was tun, wenn an eigene Tier über die Osterfeiertage krank wird? Wo bekommen Besitzer dann Hilfe für Hunde, Katzen oder Kaninchen? Diese Übersicht zeigt Ihnen, welche Tierärzte an den Osterfeiertagen im Nordosten der Region Hannover Notdienst haben.

Karfreitag , 19. April

Burgdorf: Uta Müller von Blumencron, Ramlinger Straße 40, Ramlingen-Ehlershausen, Telefon (05085) 981414

Karsonnabend, 20. April

Burgdorf: Uta Müller von Blumencron, Ramlinger Straße 40, Ramlingen-Ehlershausen, Telefon (05085) 981414

Ostersonntag , 21. April

Uetze: Dr. Gustav Rohde, Uetzer Kirchweg 7, Katensen, Telefon (05173) 561

Ostermontag , 22. April

Uetze: Dr. Gustav Rohde, Uetzer Kirchweg 7, Katensen, Telefon (05173) 561

Sie wohnen im Norden der Region und brauchen Hilfe für Ihre kranken Tiere? Hier finden Sie eine Notdienst-Übersicht der Tierärzte für Langenhagen, Wedemark, Burgwedel und Isernhagen.

Von Konstantin Klenke