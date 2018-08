Nachrichten Lehrte - Swingender Sonntag: Jazzfrühschoppen im Park Eine bekannte Band aus Celle kommt zum Jazzfrühschoppen am Fachwerkhaus im Stadtpark: Die Savannah-Jazzband verspricht für Sonntag, 12. August, beste Stimmung bei einer breiten musikalischen Mischung.

Die Savannah-Jazzband will am 12. August am Fachwerkhaus im Stadtpark Lehrte für gute Stimmung sorgen. Quelle: privat