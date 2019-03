Ein Stück über die Liebe in all ihren Facetten

Nachrichten Lehrte - Ein Stück über die Liebe in all ihren Facetten In dem Schauspiel „Die Wiedervereinigung der beiden Koreas“ dreht sich alles um die Liebe. Am Donnerstag, 25. April, ist das Stück im Lehrter Kurt-Hirschfeld-Forum zu sehen.

In „Die Wiedervereinigung der beiden Koreas“ geht es um die Liebe in all ihren Facetten. Quelle: Kerstin-Jana-Kater-