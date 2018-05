Röddensen/Lehrte

Mitunter ist ihre Hilfe wochenlang gar nicht gefragt, jetzt sind die Tierretter von der Feuerwehr Röddensen an einem einzigen Tag gleich dreimal zum Einsatz gerufen worden. Am Sonnabend mussten sie sich um insgesamt neun elternlose Entenküken kümmern und einen Igel aus höchst misslicher Situation befreien. Der Stachelträger war in einen Abwasserschacht gefallen.

„So viele Einsätze wie die kleine Feuerwehr Röddensen am Sonnabend zu bewältigen hatte, haben selbst die großen Wehren im Stadtgebiet Lehrte selten“, sagt Pressesprecher Stephan Keil. Die Röddenser sind die Experten in Sachen Tierrettung in Lehrte, haben dafür spezielle Ausrüstung und sind für das gesamte Stadtgebiet zuständig. Um 12.16 Uhr ging der erste Hilferuf bei ihnen ein. Die Polizei übergab den Feuerwehrleuten ein einsames Entenküken. Am Abend wurden die Helfer dann nach Lehrte gerufen. Dort hatte ein Auto eine Entenmutter angefahren. Acht Küken galt es zur Medizinischen Hochschule in Hannover zu bringen. Und noch bevor die Einsatzkräfte nach Röddensen zurückkehrten, kam schon die dritte Anforderung des Tages – jene mit dem Igel im Abwasserschacht. Auch diesen befreiten die Röddenser.

„Wildtiere sind eigentlich nicht unser Aufgabenbereich. Hier vermeiden wir eigentlich den Eingriff in die Natur oder übergeben die Aufgabe dem jagdpächter, der zuständig ist. Bei einem absoluten Notfall sind wir aber trotzdem immer zur Stelle“, sagt Carsten Thiemann, Ortsbrandmeister in Röddensen.

Von Achim Gückel