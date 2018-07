Lehrte

Gleich in zwei Fällen ermittelt die Polizei nach dem Wochenende gegen unbekannte Autofahrer wegen Unfallflucht. So hatte eine Frau am Freitag um 10 Uhr ihren grauen Ford Mondeo an der Iltener Straße abgestellt – ordnungsgemäß, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Als die Besitzerin eine halbe Stunde später zu ihrem Wagen zurückkehrte, musste sie deutliche Schäden am vorderen linken Kotflügel und am vorderen Stoßfänger feststellen.

Die Ermittler gehen anhand der Spuren davon aus, dass ein Autofahrer im Vorbeifahren oder beim Ein- oder Ausparken mit seinem grünen Wagen gegen den Mondeo geprallt ist. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Diesen schätzten die Ermittler auf 1500 Euro.

Einen Schaden von rund 1000 Euro hat ein Unbekannter verursacht, der zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonnabend, 10.50 Uhr, gegen den Maschendrahtzaun eines Grundstücks an der Straße Am alten Sportplatz in Ahlten gefahren sein muss. Dabei beschädigte er den Zaun und einen Pfeiler, ehe er sich unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Zeugen, die den Ermittlern Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 zu melden.

Von Antje Bismark