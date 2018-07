Lehrte

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich jetzt ein 17-Jähriger aus Sievershausen verantworten: Der Jugendliche fiel am Sonntag gegen 1 Uhr an der Arpker Straße in Immensen der Besatzung eines Streifenwagens auf – weil er ohne eingeschaltete Beleuchtung unterwegs war. Die Beamten stoppten den Radfahrer, der zunächst flüchtete und sich in einem Gebüsch versteckte. Allerdings entdeckten die Polizisten den 17-Jährigen und kontrollierten ihn. Dabei stellten sie fest, dass der junge Mann alkoholisiert mit dem Rad gefahren war. Eine freiwillige Kontrolle mit dem Alkomaten ergab 1,64 Promille. Deshalb entnahm ein Arzt eine Blutprobe, ehe der Sievershausener seinen Eltern übergeben wurde. Die Polizisten leiteten ein Verfahren gegen ihn ein, weil er die Promillegrenze von 1,6 für Radfahrer überschritten hatte.

Gleiches gilt für einen 19-Jährigen, den Besatzung eines Streifenwagens am Sonnabend gegen 3.50 Uhr in der Mielestraße überprüfte. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch, bei einem freiwilligen Test zeigte der Alkomat 1,84 Promille an. In der Dienststelle der Polizei musste der Heranwachsende eine Blutprobe abgeben, außerdem muss er sich nun in einem Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr der Justiz stellen.

Mit 2,82 Promille war ein 36-jähriger Rollerfahrer aus Polen am Freitag gegen 23 Uhr auf der Industriestraße unterwegs, als ihn Beamte stoppten. Der Mann mit Wohnsitz in Lehrte war zuvor Polizisten in einem Streifenwagen aufgefallen. Auch ihm entnahm ein Arzt eine Blutprobe, er muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Von Antje Bismark