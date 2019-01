Nachrichten Lehrte - Tschernobyl-Kinder: Gemeinde sucht Gasteltern Die Besuchsaktion der Matthäusgemeinde für die Kinder aus der Gegend um Tschernobyl geht ins 25. Jahr. Noch werden Gasteltern gesucht. Am 22. Januar gibt es dazu einen Informationsabend.

Gastkinder aus der Region um Gomel in Weißrussland sollen auch in 2019 eine erholsame Zeit in Lehrte haben können. Quelle: Anette Berk