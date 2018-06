Nachrichten Lehrte - Wasserverband Peine ersetzt Leitungen Der Wasserverband Peine erneuert sein Trinkwassernetz in Arpke. Rund 115 000 Euro lässt er sich die Sanierung von Leitungen in der Braunsberger Straße und der Straße Im See kosten.

Der Wasserverband Peine tauscht unter anderen an der Straße Im See in Arpke in Kürze alte Trinkwasserleitungen aus. Quelle: Sandra Köhler