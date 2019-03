Nachrichten Lehrte - Das Verkehrssystem der Kernstadt steckt voller Mängel Das Verkehrssystem in Lehrte hat eine Reihe von Schwachstellen. Das hat die erste Analyse zum neuen Verkehrsentwicklungsplan der Stadt gezeigt. Die Kommunalpolitik sucht jetzt nach Lösungen für Probleme bei Radverkehr, Park-and-Ride-Angeboten und hohem Verkehrsaufkommen.

Der Bereich an der Berliner Allee ist der am stärkten mit Verkehr belastete in der Kernstadt. Quelle: Achim Gückel