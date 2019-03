Lehrte

Die Polizei Lehrte ermittelt derzeit in zwei Fällen von Unfallflucht, die eventuell zusammenhängen. Zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 12 Uhr, hat ein bislang unbekannter Autofahrer in der Straße Köhlerheide offensichtlich im Vorbeifahren einen geparkten 3er BMW gestreift und dabei die gesamte rechte Fahrzeugseite beschädigt. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 5000 Euro. Am Donnerstag zwischen 13.50 und 14 Uhr erwischte es einen vor der Kindertagesstätte im Dürerring geparkten Nissan Micra – nur eine Seitenstraße weiter. Dabei entstand eine Schaden von rund 2500 Euro.

Auffällig: In beiden Fällen stellte die Polizei an den beschädigten Autos roten Fremdlack fest. Ob es sich um dasselbe Fahrzeug handelt, steht aber noch nicht fest. Bei der Unfallflucht im Dürerring hofft die Polizei besonders auf mögliche Hinweise von Eltern, die dort gerade ihre Kinder abholten. Zeugen sollten sich im Polizeikommissariat Lehrte unter Telefon (0 51 32) 82 70 melden.

Von Oliver Kühn