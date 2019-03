Ahlten

Ein Verkehrsrowdy hat am Montag einen Unfall mit einem Verletzten verursacht und ist danach geflüchtet. Der Fahrer hatte gegen 7 Uhr auf der Hannoverschen Straße in Ahlten einen weißen BMW touchiert, der daraufhin von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht war. Der BMW-Fahrer verletzte sich dabei leicht und musste von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Er konnte aber weder das Fahrzeug noch den Fahrer beschreiben. Zeugen werden deshalb gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Lehrte unter Telefon (0 51 32) 82 70 in Verbindung zu setzen.

Von Oliver Kühn