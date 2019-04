Auf einem Werkstattgelände an der Daimlerstraße ist am Montagvormittag ein VW-Bus in Flammen aufgegangen. Ursache war laut Polizei ein technischer Defekt. Der Besitzer des gasbetriebenen Fahrzeugs hatte es gerade noch auf das Firmengelände geschafft. Dort schlugen dann die Flammen aus dem Motorraum.