Lehrte

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Sonntag gegen 4 Uhr an der Poststraße gestoppt: Die Beamten überprüften den 24-Jährigen in seinem Audi A3 während einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei bemerkten sie, dass der junge Mann deutlich nach Alkohol roch. Sie ordneten eine Kontrolle mit dem Alkomaten an. Der zeigte einen Wert von 1,37 Promille an. Deshalb musste der Fahrer aus Hannover im Polizeikommissariat eine Blutprobe abgeben, außerdem beschlagnahmten die Ermittler den Führerschein.

Von Antje Bismark