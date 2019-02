An der Backhausstraße in Ahlten sind wieder die Kettensägen im Einsatz. Am Montagmorgen sind dort Mitarbeiter eines Gartenbaubetriebs aus Burgdorf den Bäumen im östlichen Teil des Straßenzugs zu Leibe gerückt. Die Fällungen sind Vorbereitung für den zweiten Schritt der Straßensanierung.