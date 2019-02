Am Freitag stehen der CDU-Bürgermeisterkandidat Frank Prüße und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Seite an Seite in der Städtischen Galerie. Doch das dürfte gar nicht sein. Denn Wahlkampf ist in städtischen Räumen untersagt. Aus dem Rathaus heißt es, die Genehmigung sei ein Fehler gewesen.