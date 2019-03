Lehrte

Ein Mitglied der Lehrter Feuerwehr ist am Dienstagmittag bei einem Brandeinsatz an der Ahltener Straße in der Kernstadt schwer verletzt worden. Der 32-Jährige war bei den Löscharbeiten am Dachgeschoss durch eine Gaube ins Treppenhaus des Mehrfamilienhauses gestürzt und musste mit einem gebrochenen Bein stationär in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Feuer war nach Angaben der Polizeidirektion Hannover gegen 11.30 Uhr vermutlich fahrlässig ausgelöst worden, nachdem drei 19, 25 und 29 Jahre alte Dachdecker mit Schweißarbeiten im Dachgeschoss beschäftigt gewesen waren. Den Schaden schätzen die Ermittler des Kriminaldauerdienstes auf rund 20.000 Euro.

Als sie unten auf der Straße bemerkten, dass Rauch vom Dach zog, hasteten die Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma über die eingerüstete Fassade wieder nach oben. Dort versuchte das Trio zunächst, den Brand mit vier eigenen Feuerlöschern zu ersticken. Als das nicht gelang, alarmierten sie die Feuerwehr. Bei ihrem Löschversuch erlitten die drei Handwerker leichte Rauchgasvergiftungen, mussten jedoch nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Lehrte, Aligse und Steinwedel mit 31 Kräften.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr Lehrte lesen Sie hier im Polizeiticker.

Von Oliver Kühn