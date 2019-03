Lehrte

Die Bewohner eines Reihenendhauses an der Arndtstraße in der Kernstadt sind Opfer eines Einbruchs geworden. Wie das Polizeikommissariat Lehrte mitteilt, hat sich die Tat am Montag zwischen 15.50 und 20 Uhr abgespielt. Der Dieb hat sich dem Haus demnach mutmaßlich über die Nachbargrundstücke genähert und die rückwärtig gelegene Terrassentür aufgehebelt. Im Wohnhaus durchwühlte er diverse Räume und fand nach Angaben der Ermittler schließlich Bargeld als Beute. Zeugen, vor allem womöglich die Nachbarn, die etwas beobachtet haben könnten, werden gebeten, sich mit der Wache unter Telefon (0 51 32) 82 70 in Verbindung zu setzen.

Von Oliver Kühn