Sievershausen

Gescheitert sind Einbrecher, die zwischen Freitag, 10.30 Uhr, und Sonnabend, 10 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Kirchlahe in Sievershausen eindringen wollten. Sie versuchten nach Aussage eines Polizeisprechers, offenbar mit einem Schraubendreher das rückwärtig gelegene Schlafzimmerfenster aufzuhebeln. Das gelang ihnen nicht, die Täter gelangten nicht in das Gebäude.

Die Ermittler suchen Zeugen, denen unbekannte Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05132) 8270 melden.

Von Antje Bismark