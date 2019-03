Diebe dringen in Scheune am Eisenbahnlängsweg ein

Nachrichten Lehrte - Diebe dringen in Scheune am Eisenbahnlängsweg ein Diebe sind in eine Scheune am Eisenbahnlängsweg eingedrungen. Nach Angaben der Polizei stahlen sie daraus ein Schweißgerät und einen Kompressor. Der Wert der Beute beträgt etwa 800 Euro.

Einbrecher dringen in eine Scheune am Eisenbahnlängsweg in Lehrte ein. Quelle: Symbolbild