Hämelerwald

Bei einem Verkehrsunfall in Hämelerwald sind am Freitagnachmittag drei Personen leicht verletzt worden. Ein 40-jähriger Autofahrer war mit seinem Ford gegen 15.45 Uhr auf der Niedersachsenstraße (L 413) unterwegs und wollte an der Kreuzung Gewerbestraße nach links abbiegen. Dabei hat er nach Angaben der Polizei Lehrte vermutlich krankheitsbedingt die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war in den Gegenverkehr geraten und mit einem Renault Twingo zusammengestoßen. Die Fahrer beider Autos sowie der Beifahrer im Ford wurden dabei leicht verletzt und mussten von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 8000 Euro.

Von Oliver Kühn